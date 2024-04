Ostetricia ha il primario Arriva dal Fornaroli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Il reparto die Ginecologia dell’ospedale di Vigevano ha un nuovo: è la dottoressa Elisabetta Venegoni, 59 anni, milanese, chedall’ospedale di Magenta. Era una dei sei candidati in lizza per l’incarico; la dottoressa Venegoni ha staccato di 5 punti il secondo classificato, il dottor Fulvio Gariboldi del policlinico San Matteo di Pavia. Laureata nel 1990 con specializzazione nel 1994 alla Statale di Milano, la dottoressa Venegoni ha svolto quasi tutta la sua carriera professionale al "" di Magenta che, aspetto curioso, è in assoluto quello che raccoglie il maggiore gradimento delle donne vigevanesi che decidono di non partorire nelle strutture cittadine. All’ospedale di Magenta la neo-primaria deiè entrata dopo aver svolto per cinque anni il ruolo di ...