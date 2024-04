Ospedale De’ Liguori di Sant’Agata | la protesta | “Catene messe da parte ma non gettate”

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiContinuano le proteste sul caso dell’“depotenziato”. Ecco la dichiarazione delle tre ‘pasionarie, Michela Ottobre, Margherita Rossano e Pina De Masi, che lamentano il gioco del barile della Regione e le promancate, il tutto condito da un decreto diventato fantasma. “La delusione è tanta. Più e più volte, dopo lo scioglimento del comitato civico spontaneo, i cui motivi sono alla conoscenza di tutti, è stato chiesto ai militanti del nuovo comitato di portare il decreto 41/2019, ottenuto con estrema fatica e tante sofferenze, alla Corte dei Conti costituendosi comecivile. Avere richieste di aiuto, poiché tutto accade al De’tranne che il potenziamento dello stesso. Resta una grande delusione, per non parlare del fatto che gli stessi dipendenti hanno paura di fare ...

