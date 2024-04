Osimhen | futuro già delineato? C’è l’annuncio | “Giocherà in questo club”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Victordirà addio al Napoli dopo quattro anni: tra i vari topsu di lui, secondo un agente, uno potrebbe essere in pole. Victored il Napoli, un matrimonio che è destinato a terminare. Sin dal mese di dicembre, quando venne annunciato il rinnovo monstre di quest’ultimo, ilpareva. La cessione in estate era quindi già scontata, un’operazione che permetterà al Napoli di incassare tra i 120 ed i 130 milioni d’euro, cifra record nella storia del. De Laurentiis ne era ben consapevole, non a caso a poche settimane dalla firma decretò esplicitamente la fine del rapporto traed attaccante., un topavanti su tutti? Le ultime indiscrezioni sul nigeriano Premier ...