Orsi | «L’Inter ha una naturalezza disarmante! Vittoria legittima»

(Di martedì 2 aprile 2024)non ha dubbi sulla strapotere del, che ieri ha regolato pure l’Empoli per 2-0. L’ex giocatore parla di? A Radio Radio Mattino Sport e News, Nandosicuro sui nerazzurri: «Ladi ieri è statae semplice,non ha avuto grosse difficoltà nel vincerla. Qualche sofferenza alla fine, ma il risultato rispecchia il campionato del. Anche se non segnano gli attaccanti, segnando Dimarco e Sanchez.si sta avviando a vincere il campionato con grande merito e facilità, con grande mole di gioco perché gioca bene poi., si vede che è più forte degli altri. Niente da dire: ...

