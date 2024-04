Oroscopo di oggi 3 aprile | chi sale e chi scende

(Di martedì 2 aprile 2024) Le stelle per mercoledì 32024 parlano di una ripresa degli impegni e degli eventi per quasi tutti i segni. Nei cieli si segnala la congiuntura di Venere a Nettuno in Pesci....

L'Oroscopo della settimana dall'8 al 14 aprile: Leone ama la libertà, Vergine annoiata - Nella settimana fino al 14 aprile lo Scorpione può avere un poco di tensione, mentre il Sagittario può essere felice ...it.blastingnews

Oroscopo Paolo Fox 4 aprile: amore in arrivo per i Pesci. Per gli amici leoncini, attenti alle amicizie - Pesci (19 Febbraio – 20 Marzo): Pesci, oggi è il momento di concentrarti sulle tue esigenze emotive e spirituali. Prenditi del tempo per riflettere e connetterti con il tuo mondo interiore. Ascolta la ...infocilento

L'Oroscopo di venerdì 5 aprile: Leone, Capricorno e Cancro sul podio - Le previsioni dell' Oroscopo di venerdì 5 aprile annunciano che sarà una giornata positiva per Leone, Capricorno e Cancro, segni che occuperanno il podio della classifica. Mentre Bilancia, Vergine e ...it.blastingnews