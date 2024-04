Ore d’ansia per la scomparsa una ragazza Ritrovata in serata da un passante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – Sono state ore, nella giornata di oggi, 2 aprile, per lanell’Aretino di unadi 22 anni. La giovane aveva fatto perdere le proprie tracce da questa mattina. I genitori, allarmati, avevano avvertito le forze dell'ordine. Ingente spiegamento di forze dell’ordine e soccorritori per trovare la giovane. Le ricerche in particolare si erano concentrate nella zona di Montemarciano. Inl’epilogo: un. intorno alle 20,30, ha ritrovato la 22enne in buone condizioni di salute. Alle ricerche hanno partecipato i vigili del Fuoco di Arezzo, i carabinieri, il personale del soccorso slpino, gli uomini del 118, e i volontari di protezione civile.