Ordinano online la torta di compleanno | bimba di 10 anni muore dopo averne mangiato una fetta | la famiglia ricoverata in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Una bambina di 10è morta in Indiaaverlaper il suoordinatadai genitori. La piccola, Manvi, originaria della regione del Punjab, stava festeggiando ilcon la suaquando,averunadel dolce, tutti hanno iniziato a sentirsi male. Trasportati d’urgenza in, per lei non c’è stato nulla da fare. La polizia indiana ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso: sotto esame laal cioccolato ordinatae la pasticceria che l’ha realizzata. Un campione del dolce è stato inviato in laboratorio per analisi. “Abbiamo ordinato la ...