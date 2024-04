Oltranza Festival torna a Torino con ‘Listen to me’ | il premio di musica in lingua dei segni

Leggi tutta la notizia su nuovasocieta

(Di martedì 2 aprile 2024), l’arte dell’incontro contro ogni barrierada sabato 6 aprile a domenica 15 settembre fra arte,, nuovi attesi ospiti e tanti appuntamenti con concerti, talk, reading, mostre, spettacoli teatrali e corsi di formazione per l’accessibilità e l’inclusione. Primo appuntamento: sabato 6 aprile, ore 21, con ilListen To Me: il contest divisiva per cantautori e cantautrici, un concorso dedicato allainclusiva organizzato da Soundset APS e Indiependence, in collaborazione con LISten Aps. Ospite d’onore della serata: Il Solito Dandy, cantautore – che col suo stile rétro e il suo fascino d’altri tempi – è approdato alla finale di X-Factor 2023. Fino al 15 settembre, un lungo palinsesto di eventi, ...