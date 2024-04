Oliviero | “Campania pioniera sulle terapie gratis per l’autismo”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 2 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“La Regioneè statasul fronte dell’erogazione del piano terapeutico garantito in maniera gratuita ai bambini con autismo. Sette anni fa divenni il promotore della legge sulla sperimentazione del metodo Aba che ha fatto della provincia di Caserta l’antesignana di tempi e metodi diffusi in tutta la. Ora bisogna andare avantipolitiche per il “dopo di noi” che in parte già esistono. La nostra prossima sfida sarà potenziarle”. Così, il presidente del consiglio regionale dellaGennaro, in occasione della Giornata mondiale sulla consapevolezza delche si celebra oggi 2 aprile. “In questi anni la collaborazione e l’impegno delle istituzioni regionali con il terzo settore si è ...