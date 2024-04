Olimpiadi | Bruni e il Settebello nel girone A Ecco con chi dovranno vedersela a Parigi

(Di martedì 2 aprile 2024) Croazia, Romania, Grecia, Stati Uniti e Montenegro. Queste le selezioni che Lorenzoe i compagni delaffronteranno nella fase iniziale del prossimo torneo olimpico. Il sorteggio per ledi2024 si è svolto pochi giorni fa a Doha e ha visto l’Italia far parte delA. Per una competizione alla quale il pallanuotista pratese tiene particolarmente: fra poco meno di una settimana taglierà il traguardo dei trent’anni e una medaglia olimpica rappresenterebbe la ciliegina sulla torta di una carriera che sin qui lo ha visto vincere due Scudetti con la Pro R. Lorenzo è ormai da anni una colonna della Nazionale guidata dal commissario tecnico Sandro Campagna ed è praticamente certo di un posto nella rosa che affronterà i giochi, considerando che lui ...

