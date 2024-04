Obiettivo Interregionali di calcio a 5 | Nd Trasporti e Gran Caffè a tutta forza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) La Spezia, 2 aprile 2024 – Ha preso il via, al centro sportivo La Pianta 310, il torneo dia 5, che permetterà alle prime due classificate di accedere agliTosco-Liguri Aics, in programma il 12 maggio. Tra le dodici squadre partecipanti, in evidenza Nd; la squadra capitanata da Ciprian Varga, tra le favorite al titolo, ha la meglio per 11-6 su Mtu-Bacetto, trascinata da un incontenibile Azamfirei autore di 6 reti. Il forte attaccante si trova così già al comando della classifica marcatori, come nell'ultimo campionato invernale organizzato da Aics, che aveva concluso con ben 72 reti. Lesi, autore di 5 reti, Puglione e Gambino, 4 ciascuno, protagonisti della netta vittoria disu Alfredo Uomo. Per gli ospiti in ...