Obbligo scolastico | 70 lettere di ammonimento ai genitori a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 aprile 2024), 2 aprile 2024 – Settantadiper altrettante famiglie e una settimana di tempo per regolarizzare al presenza a scuola dei bimbi under 16 prima di incorrere nella denuncia penale. Il Comune diha affrontato il tema dell’inosservanza dell’con grande decisione. Schoolchildren at classroom with raised hands answering teacher's question. Scuola dell’: cosa dice il decreto Caivano Il recente decreto Caivano stabilisce che violare l’dei figli o degli affidati minorenni è un reato penale. Il nuovo decreto Caivano, poi, attribuisce alle scuole il compito di verificare la frequenza degli alunni e, quando vengono identificate assenze ingiustificate, la scuola ...