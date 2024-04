NVIDIA annuncia il gemello digitale del clima terrestre

(Di martedì 2 aprile 2024) (Adnkronos) – Per accelerare gli sforzi volti a combattere le perdite economiche di 140 miliardi di dollari dovute al meteo estremo causato dal cambiamentotico,hato la sua piattaforma cloud didelEarth-2 per simulare e visualizzare il tempo e ila una scala senza precedenti. Parte dei microservizi

Le nuove GPU Battlemage Xe2 di Intel sembrano pronte a sfidare NVIDIA - Le recenti indiscrezioni riguardanti le GPU Intel Battlemage Xe2, dedicate al gaming, ricevono ulteriori conferme con un ordine di spedizione.tomshw

I driver NVIDIA crashano al torneo milionario di Counter-Strike 2 causando una sconfitta - Durante una delle più importanti manifestazioni di eSport, i driver NVIDIA hanno smesso di funzionare impedendo a uno dei professionisti di disputare gli ultimi round di una partita, il che ha impedit ...hwupgrade

L'ascesa di NVIDIA: previsioni per un futuro brillante - L'entusiasmo per le azioni NVIDIA (NASDAQ: NVDA) è attualmente palpabile. In un panorama finanziario in continua evoluzione, l'attenzione si concentra sulle potenzialità di crescita di giganti tecnolo ...informazione