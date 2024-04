Nuovo servizio INPS “Prisma” | vantaggi assicurati per datori e lavoratori

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 2 aprile 2024) L’ha lanciato una nuova piattaforma per il controllo dell’anzianità contributiva. Scopriamo come si utilizza e quali utilità offre. Ipossono finalmente scoprire se possiedono i contributi necessari per poter andare in pensione.– informazioneoggi.itIl calcolo può essere facilmente effettuato grazie alla piattaforma ““, unportale tramite il quale si possono ottenere tutti i dati relativi all’anzianità contributiva maturata presso le Gestioni pensionistiche obbligatorie. Vediamo come funziona il” e chi può accedervi. Piattaforma “” dell’: a cosa serve e come si utilizza? Dal 10 aprile 2024, sarà attiva la piattaforma ...