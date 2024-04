Nuovi screening | pma | assistenza alle malattie rare | ecco cosa non potranno chiedere i pazienti alla sanità pubblica dopo il nuovo stop ai Lea

Tumore al pancreas, in Italia 14 mila Nuovi casi ogni anno - MILANO (ITALPRESS) - Il pancreas è una ghiandola di forma allungata situata in profondità nell'addome, tra lo stomaco e la colonna vertebrale. E' lungo c ...italpress

Iniziative in piazza. screening gratuiti e consulenze dei medici per la prevenzione - Martedì alle 10 prenderà il via l’evento in piazza Dante dove chiunque lo vorrà potrà ricolgersi per accedere a screening gratuiti, analisi e prevenzione offerti da Misericordia, Croce rossa italiana ...lanazione

Nuove tariffe Lea, la Conferenza Stato-Regioni decreta lo slittamento al 1° gennaio 2025 - Il decreto che rinvia ulteriormente l’operatività dei tariffari Lea su assistenza specialistica e protesi e ausili è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. I Nuovi nomenclatori ...sanita24.ilsole24ore