Un nero Lunedì dell’Angelo: tre giovanissime vite spezzate in Sardegna - Una Pasquetta 2024 che sembrava come tante, con la consueta pioggia, che ha però portato lacrime e disperazione in Sardegna, dove tre giovanissime vite sono state spezzate troppo presto.sardegnalive

Nuoro, il dolore per Patrick e Ethan: "Avevano la vita davanti" - "Due ragazzi avevano tutta la vita davanti". Andrea Soddu, sindaco di Nuoro, piange Patrick Zola ed Ethan Romano, due amici di 13 e 14 anni uccisi dal crollo di un rudere nella zona di Badu 'e Carros.adnkronos

Gli amici di Patrick e Ethan sotto choc: «Avremmo potuto esserci noi lì dentro» - Non si danno pace gli amici di Patrick Zola e Ethan Romano, i due ragazzini morti ieri sera nel crollo di un casolare diroccato alla periferia di Nuoro. Continua in via Dessanay la processione di ...unionesarda