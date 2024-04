Nuoro | crolla il solaio in un vecchio edificio abbandonato | morti due ragazzi di 14 e 15 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Duesonoin una casa diroccata alla periferia di. L’incidente è avvenuto la sera di lunedì 1 aprile, nella zona di Badu ‘e Carros, in via Pasquale Dessanay: verso le 20 ildi unto travolgendo Patrick Zola e Ethan Romano, di 14 e 15. L’allarme, da quanto si apprende, è stato dato da un terzo ragazzo che era con loro e che è riuscito a fuggire e mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale medico del 118, con un’ambulanza medicalizzata die un mezzo di base a Oliena, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare: i due adolescenti, estratti dalle macerie dai pompieri, erano già privi di vita. Resta da stabilire il motivo per ...