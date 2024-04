Nuoro | crolla il solaio di una casa diroccata | morti due ragazzini

(Adnkronos) – Tragedia alla periferia di Nuoro: è crollato il solaio di una casa diroccata e hanno perso la vita due ragazzini. Si trovavano un una struttura fatiscente in via Dessanay, nel ... (ildenaro)

AGI - Due ragazzi di 14 e 15 anni sono morti a Nuoro per il crollo del solaio di un edificio abbandonato. Il cedimento del tetto è avvenuto in via Pasquale Dessanay. I Vigili del Fuoco sono giunti ... (agi)