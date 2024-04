Novantenne vedovo | i parenti | “Non può sposare la badante” Ma il tribunale dice sì

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Perugia, 2 aprile 2024 – E’ rimastoe, anche secondo quanto stabilito dal, ha deciso di risposarsi. Lui è un uomo di quasi novant’anni, lei lache si è presa cura della moglie malata, ormai defunta. Ma la famiglia ha contestato la regolarità dell'unione perché l'uomo “è sordo” e “non ha detto nulla” ma per la prima sezione delcivile di Perugia questi motivi non sono validi e, se l'anziano vuole, può procedere al matrimonio. La notizia è sul Messaggero che riporta il decreto relativo a un procedimento discusso a gennaio e pubblicato sul Notiziario della Corte d'appello di Perugia. Il caso è stato sollevato dalle sorelle e dai nipoti dell'anziano intenzionato auna donna molto più giovane, conosciuta dopo essere entrata in casa e in famiglia perché impegnata ...