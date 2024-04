Notizie dall’ASviS | edilizia sostenibile | ampio gap tra stato attuale e percorso di decarbonizzazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 2 aprile 2024) Si riporta di seguito l’articolo integrale di Tommaso Tautonico dal sito asvis.it del 28/3/24. Secondo un rapporto Unep, nel 2022 gli edifici sono stati responsabili del 34% della domanda energetica globale e del 37% delle emissioni di CO2 legate all’energia. Servono codici energetici per l’e incentivi finanziari. “Non esiste uncredibile per affrontare il cambiamento climatico senza un cambiamento fondamentale nel settore dell’e delle costruzioni”. Sono le parole con cui Inger Andersen, direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (Unep), introduce il Global Status Report for Buildings and Construction. Pubblicato il 7 marzo in collaborazione con GlobalAbc, l’Alleanza globale per gli edifici e le costruzioni, il Rapporto traccia i progressi e delinea raccomandazioni per governi, ...