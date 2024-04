“Non volevamo che venisse smaltito come un rifiuto” La coppia che ha tenuto un feto nel freezer | “Volevamo restasse con noi”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) “Noi stiamo soffrendo, lasciateci in pace. Cosa volete che diciamo?”, ha affermato ai giornalisti l’uomo accusato, insieme alla moglie, di aver conservato in undella loro abitazione undi venti settimane. Mentre la Procura di Roma è in attesa di una prima informativa in relazione al ritrovamento, sulla vicenda indaga la Polizia, allertata da una segnalazione del Policlinico Casilino, dove la donna si era presentata a causa di una forte emorragia, che poteva essere causata solo da un aborto o da un parto prematuro. Giunti nella casa, i poliziotti hanno trovato ildi 4 mesi nel congelatore: “Lo abbiamocon noi perché noncheunin ospedale”, ha spiegato la ...