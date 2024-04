Non solo Italiano | De Maggio rilancia | “Conte non impossibile | ha una convinzione”

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) In casa Napoli si continua a ragionare sempre sul prossimo allenatore. In rialzo le quotazioni di Antonioper la panchina degli azzurri, con Vincenzopiù defilato. La giornata odierna è particolarmente rovente in casa Napoli. In mattinata è stato praticamente preannunciato Giovanni Manna come prossimo Direttore Sportivo del Napoli, a partire dall’estate. Intanto però continuano i discorsi tra i dirigenti azzurri per quanto riguarda il nuovo allenatore. Il sogno di Aurelio De Laurentiis continua ad essere Antonio, con la quale continuano i dialoghi per capire la fattibilità. Intanto Walter Deha fatto il punto sul possibile approdo in azzurro del tecnico. Il Napoli continua a lavorare su Antonio: i dettagli La stagione del Napoli viaggia sempre ...