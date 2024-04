“Non sapeva del processo” E il jihadista “italiano” la fa franca

L'analisi dell'audio dei rumori uditi dai soccorritori del Titan ha stabilito che i colpi che provenivano dal fondo dell'Oceano non arrivavano dal sottomarino imploso con i cinque passeggeri a ... (fanpage)

La condanna per terrorismo internazionale del giovane di origine marocchina è stata annullata . Del foreign fighter non si hanno notizie dal 2019.Continua a leggere (fanpage)

La protagonista di Bridgerton e l’attore di After, presto insieme in una commedia romantica intitolata Picture This (vanityfair)