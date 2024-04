“Non mi farò arrestare | sparerò per uccidere” | il delirio di Bolsonaro di fronte all’accusa di golpe

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 aprile 2024) Pronto a “sparare per” pur di non farsi. L’ex presidente del Brasile, Jair, si sarebbe descritto così a un deputato del suo partito, il Partido Liberal, commentando la sempre più concreta possibilità di un suo arresto nell’ambito dell’inchiesta sul tentativo di colpo di stato del gennaio 2023 per impedire l’insediamento di Luiz Inacio Lula da Silva. A riferirlo è stato il portale Metropoles, parlando di una conversazione recente nella quale l’ex presidente avrebbe confermato quanto già detto in passato.: “Pronto a sparare perper non farmi” Già nell’agosto del 2022, ricorda il sito,si era espresso in questi termini, dialla prospettiva di una sconfitta alle imminenti ...