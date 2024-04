“Non è vero | ecco che combinano” Soffiata su Beatrice e Garibaldi dopo GF e Verissimo

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di martedì 2 aprile 2024) Per diverse settimane hanno fatto sognare una grande fetta di pubblico con una passione travolgente ed indimenticabile che purtroppo, per via della competizione e delle dinamiche del Grande Fratello 2023, si sono separati per poi rincontrarsi. In che rapporti sono al momentoLuzzi e Giuseppe? Da quando il calabrese ha deciso di allearsi con Anita Olivieri al Grande Fratello 2023, la relazione che si stava pian piano formando conLuzzi è andata distruggendosi. L’attrice e la 26enne di Formello erano in guerra aperta e lui ha fatto sbagli su sbagli. Ma oggi come sono messi,il riavvicinamento? Grande Fratello, una nuova verità pazzesca suPareva impossibile, eppure, verso gli ultimi ‘capitoli’ del Grande Fratello 2023, ...