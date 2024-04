Nomadi per sempre La Bergamasca risponde

(Di martedì 2 aprile 2024) Sono un pezzo di storia della musica leggera italiana. Dopo oltre mezzo secolo di attività continuano a calcare i palcoscenici di tutta Italia, riscuotendo ovunque un grande successo. Nellasono ormai di casa. Nella provincia orobica, infatti, i, la formazione musicale più longeva in Italia, contano migliaia di fans. L’appuntamento è per il 3 aprile alle 21 al Teatro Donizetti di Bergamo. Un concerto pronto ad emozionare gli aficionados della band capitanata da Beppe Carletti, ma anche a conquistare un pubblico differente come quello che frequenta generalmente i teatri. Uno spettacolo che rivivrà 60 anni di carriera, con successi lontani e vicini: dai pezzi storici scritti da Beppe Carletti insieme ad Augusto Daolio, l’anima della band scomparso nel 1992, ma la cui impronta artistica è ancora presente nel lavoro dei ...

