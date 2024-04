Noi distrutti senza un perché Cristina | il marito chiede giustizia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Arezzo, 2 aprile 2024 – Un accertamento tecnico preventivo per fare luce sulla responsabilità, e rimettere in moto l’inchiesta sulla tragedia diRosi e della figlia Caterina Succi. Lo ha chiesto la famiglia della giovane madre di Alberoro, assistita dall’avvocato del foro romano Stefano Maccioni. "Chiedoper mia moglie e mia figlia che non c’è più. Sono quattro anni che la nostra vita è stata distrutta. Mia moglie è su una sedia a rotelle e ha subito gravi danni neurologici, ha bisogno di assistenza giorno e notte. Chiedoper lei e per la mia piccola. Siamo soli in questa battaglia di verità e da un anno non sappiamo nulla dell’inchiesta". Parole sottovoce ma che descrivono nella fermezza del tono, tutta l’amarezza di Gabriele Succi, 47 anni,diche non si è ...