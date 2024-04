Nintendo 3DS e WiiU | Annunciata la chiusura dei server

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 2 aprile 2024) A partire dall’8 aprile 2024, i giocatori di3DS e Wii U dovranno dire addio alle funzionalità online che hanno reso indimenticabili molte delle loro esperienze di gioco. Secondo quanto riportato sul portale ufficiale diItalia, questa decisione implica la cessazione del multiplayer e delle classifiche per tutti i giochi su queste piattaforme, compresi titoli iconici come Animal Crossing: New Leaf, Mario Kart 7 e Super Smash Bros. Avete già saputo diRivoluziona il Gaming Portatile: Il Brevetto della Console del Futuroannuncia la fine per 3DS ePer molti appassionati, l’elenco dei titoli che perderanno il supporto online rappresenta un colpo al cuore. Giochi come Mario Kart 8, Splatoon e Super Mario Maker, che hanno contribuito a definire il successo ...