Nicola | «Gol Dimarco mi dispiace | ma non voglio fare polemiche»

(Di martedì 2 aprile 2024), nonostante il gol disia regolare per tutta una serie di motivi, prova a contestare quanto ha portato al momentaneo 1-0 di Inter-Empoli. Nell’intervista per il GR1 Sport di Rai Radio 1, il tecnico dei toscani fa polemica pur cercando di limitarsi. LA SOLITA LAGNA – Davidedopo Inter-Empoli non è preoccupato più di tanto: «Credo che i ragazzi debbano essere sicuramente soddisfatti per la prestazione che hanno fatto qui. Misolo per l’episodio del primo gol, nella mia lettura, onestamente parlando e senza. Se fossimo riusciti a rimanere ancora così probabilmente sarebbe finita ugualmente, oppure chi lo sa». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa al termine di Inter-Empoli, match terminato alcuni minuti fa allo stadio San Siro di Milano. CONFERENZA Nicola ? Davide Nicola in conferenza stampa al ... (inter-news)

Inter e Bologna inarrestabili, la Roma frena: ora gli emiliani minacciano il terzo posto della Juve e la panchina di Allegri - L'Inter allunga a +14 il suo vantaggio dal Milan e ormai conta i giorni che la separano dalla conquista dello scudetto. Continua stupire il Bologna di Thiago Motta che forse l'anno prossimo vedremo su ...firstonline.info

Dimarco e Sanchez, a San Siro l’Inter batte l’Empoli 2-0 - Le reti, una per tempo, di Dimarco e Sanchez, decisive in negativo per la squadra di Nicola che non riesce a dare lo strappo ... 1-0 in favore dei nerazzurri e Bastoni che sarà ancora protagonista in ...vocedimantova

L’Empoli lotta ma deve arrendersi. L’Inter mostra tutta la sua forza. A San Siro arriva il quarto ko di fila - I nerazzurri sbloccano in avvio con Dimarco e indirizzano la gara, poi Sanchez chiude i conti nel finale. La squadra di Nicola ci mette un grande impegno, però in ripartenza non trova mai il guizzo de ...lanazione