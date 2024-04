Netanyahu | “Abbiamo colpito involontariamente persone innocenti di World Central Kitchen”

(Di martedì 2 aprile 2024) Le forze di Israele hannogli operatori umanitari di. L’ammissione di responsabilità, in seguito al raid aereo dell’esercito israeliano su Gaza, in cui sono rimasti uccisi 7 operatori dell’Ong statunitense, arriva direttamente dal primo ministro israeliano, Benjamin. L’ammissione del primo ministro israeliano, Benjamin: “Purtroppo” “Purtroppo” ha ammessodopo essere uscito dall’ospedale dov’era ricoverato ...

"Nessun ostaggio sarà lasciato indietro", per questo le forze di difesa israeliane "si stanno preparando a entrare a Rafah ". Lo ha detto il premier israeliano incontrando i parenti delle persone ... (fanpage)

"E' stato un tragico caso in cui le nostre forze hanno colpito senza intenzione gente innocente nella Striscia". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu all'uscita dell'ospedale sui ... (quotidiano)

Gaza, uccisi 7 operatori umanitari dello chef José Andres: distribuivano aiuti. Netanyahu: «Li Abbiamo colpiti involontariamente» - Il raid israeliano nel quale sono rimasti uccisi sette operatori umanitari internazionali di World central kitchen «non è solo un attacco contro Wck, è un attacco alle organizzazioni umanitarie che si ...ilmessaggero