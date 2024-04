“Net4Neet“ | scopri il tuo talento Corsi e orientamento per i giovani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 aprile 2024) È partito il progetto ““ rivolto a ragazzi dai 18 ai 30 anni residenti aco non impegnati in perdi formazione, istruzione o lavoro e che intendano sviluppare capacità, interessi e acquisire nuove competenze. Le attività, coordinate dal Comune, sono sviluppate in partnership con Asst Rhodense, Università Cattolica del Sacro Cuore, Ikea Italia Retail, Fondazione Gi Group, Aldai – Associazione lombardia dirigenti aziende industriali, Aikikaico Asd e le cooperative sociali Lavoro Integrazione, Officina Lavoro, Piccolo Principe, Lo Scrigno. Il progetto vuole favorire la ripresa della formazione e l’inserimento lavorativo qualificato, con proposte diversificate che possano andare incontro ai differenti bisogni espressi daiattraverso perdi ...