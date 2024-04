Nesta | Di playoff adesso non parlo Cigarini | Un pensierino lo si può fare

(Di martedì 2 aprile 2024) "Quali risultati ho visto subito dopo la fine della partita? Nessuno, giuro, mi sono goduto la felicità coi ragazzi, se lo meritano". Alessandronon si sbilancia: gode, ma con prudenza. "Io pensieri dinon ne faccio, prima di tutto devo salvarmi. Poi se casco dentro inon mi tiro indietro, ma sono prudente. A volte perdiamo giocatori per infortuni lunghi, poi non sempre sotto di 2-0 le ribalti…ci vuole calma". La Reggiana ha battuto ancora una volta una big (con le prime sei ha perso solo in casa col Palermo) e ha centrato il sesto successo in trasferta. "Mi ripeto, ma è davvero inspiegabile: nemmeno da giocatore mi era mai capitato di andare nettamente meglio fuori casa. Però mi dispiace, perché abbiamo bisogno di altri punti e dobbiamo ottenerli anche in casa dove purtroppo ci perdiamo un pochino. Dobbiamo ...

Game and Fish asks public to report active bald eagle nests - The North Dakota Game and Fish Department is asking for help locating active bald eagle nests. The department is looking for locations of nests with eagles present, not individual eagle sightings, ...sports.yahoo

Serie B, quante sorpresa a Pasquetta: il Catanzaro espugna il Tardini, cadono anche Venezia, Cremonese e Palermo - Tre punti pesantissimi per i giallorossi che salgono a quota 52 in classifica e accorciano sul quarto posto che vale l’accesso diretto alle semifinali playoff, mentre per gli ... la rimonta e a ...ilgiornale

Serie B: De Luca trascina un’inarrestabile Sampdoria, Ternana sconfitta 3 a 1. La classifica aggiornata - La 31esima giornata di Serie B si conclude con la vittoria della Sampdoria per 3 a 1 ai danni della Ternana. Gli uomini di Pirlo ottengono la quarta vittoria di fila grazie alla doppietta di De Luca e ...ilovepalermocalcio