Nessun gol | ma i pugliesi dominano Roma graziata | rimpianto Lecce

(Di martedì 2 aprile 2024) 00 (4-4-2): Falcone 6.5; Gendrey 6.5, Baschirotto 6, Pongracic 6.5, Gallo 6.5 (37’ st Venuti sv); Dorgu 6 (27’ st Oudin 6.5), Ramadani 6.5, Blin 6, Almqvist 5 (16’ st Banda 5.5); Krstovic 5, Piccoli 5.5 (17’ st Sansone 5.5). Allenatore: Gotti 6.(4-3-3): Svilar 6.5; Karsdorp 5.5 (38’ st Celik sv), Mancini 6, Ndicka 6 (1’ st Huijsen 6), Angelino 6; Cristante 6, Paredes 6.5, Bove 6 (19’ st Aouar 6); Baldanzi 5.5 (38’ st Dybala sv), Lukaku 5, Zalewski 5 (19’ st El Shaarawy 5.5). Allenatore: De Rossi 6. Arbitro: Marcenaro di Genova 5. Note: ammoniti: Ndicka, Piccoli, Baschirotto, Ramadani, Cristante. Angoli: 8-4 per il. Recupero: 2’; 5’. Alla fine recrimina di più il, che non riesce a vincere una partita nella quale si è creato tante occasioni, ma lanon può ...

Cambia il ruolo dei raccattapalle in Premier League . Il massimo campionato inglese ha infatti deciso di fornire nuove indicazioni ai ragazzi che ricopriranno questo ruolo, in seguito a uno ... (sportface)

Tanto rumore per niente, alla fine è questa la sintesi. Lo scontro al vertice tra Manchester City e Arsenal , big match della trentesima giornata di Premier League , si chiude con uno 0-0 giusto per ... (sportface)

Sassuolo Udinese: Highlights e gol - Sassuolo Udinese, highlights e gol della gara salvezza importante soprattutto per i friulani https://youtu.be/TSXKIywTk8gsi=Z-RlMY-LurNjc229 ...news-sports

Gol in fuorigioco convalidato all'Inter Marelli: "È come in Salernitana-Napoli, vi spiego..." - Luca Marelli, ex arbitro e analista, ha parlato ai microfoni di Dazn del gol in fuorigioco convalidato all'Inter ...tuttonapoli