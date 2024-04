Nella comunità dei clochard | tutti sotto choc al Metro park | Hanno rotto la testa a Felice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 aprile 2024) Sarzana, 2 aprile 2024 – “picchiato, glila". Gli ospiti delsono ancoraper l’aggressione che ha coinvolto un loro conoscente. Si conoscono un po’anche se non si possono definire amici, ma piuttosto compagni di viaggio e di scelta di vita. Cosa si nasconda dietro i loro visi consumati dalle notti trascorse senza un riparo, qualcuno anche dall’alcol e da qualche segno lasciato dalle frequenti zuffe è difficile conoscerlo. Alcuni sono ormai fedelissimi della città anche se la vivono ai margini in giornate tutte uguali senza un meta precisa. Il cibo recuperato alla mensa di via Dei Giardini, gran parte della giornata trascorsa sulle panchine di piazza Jurgens e ...