‘Nell – Rinnegata’ | quando i ‘cattivi’ sono semplicemente «incompresi»

(Di martedì 2 aprile 2024) L’attesissima serie britannica Nell – Rinnegata è finalmente arrivata su Disney+: una fiaba realizzata da Lookout Point, scritta e creata dalla sceneggiatrice vincitrice del premio BAFTA Sally Wainwright e diretta da Ben Taylor. Negli otto episodi la serie racconta la storia di Nell (Louisa Harland), una giovane donna intelligente e coraggiosa che si ritrova incastrata per un omicidio e diventa inaspettatamente la più famosa brigantessa dell’Inghilterra del XVIII secolo. Ma c’è anche magia (e arti oscure) in Nell, oltre a un solido manipolo di bad guys: Sofia e suo fratello Thomas (interpretati rispettivamente da Alice Kremelberg e Jake Dunn) e Poynton (Adrian Lester) faranno di tutto per sconfiggere Nell, ricorrendo persino alla magia nera. Cattivi senza scrupoli e coscienza? Più «», ci dicono i tre attori con cui abbiamo approfondito proprio il lato ...