Nei bar e nei ristoranti in Spagna arriva il “supplemento per l’ombra”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di martedì 2 aprile 2024) La Junta de Andalucia ha approvato una nuova norma secondo la quale i locali, i bar e ipotranno fissare un sovrapprezzo per i tavoli posizionati al, ovvero il “per”. Questa estate, quindi, chi si godrà un viaggio in Andalusia, la parte meridionale della, potrebbe trovarsi a pagare di più nel caso il proprio tavolo benefici di un posto al. In quella zona della, infatti,è una cosa davvero preziosa considerando che spesso si raggiungono temperature davvero molto alte, nei masi caldi: nel 2021, per esempio, la città di Cordoba ha registrato un picco di 47,6°C. Ma come funzionerà il nuovo “per”? Ruben Sanchez, portavoce ...