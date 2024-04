“Negata l’inviolabilità delle sedi diplomatiche” | il raid d’Israele a Damasco è quasi senza precedenti Così si rischia un’altra escalation

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 aprile 2024) Il 7 maggio del 1999 la guerra del Kosovo stava ormai finendo. Le milizie serbe erano piegate dopo mesi di bombardamenti Nato. Ma in quei giorni un episodio costrinse il presidente americano, Bill Clinton, a scusarsi pubblicamente: cinque bombe guidate statunitensi si abbatterono sull‘ambasciata cinese a Belgrado, uccidendo tre giornalisti della Repubblica Popolare e scatenando l’indignazione internazionale. Un attacco deliberato a una sede diplomatica di un Paese non in guerra. Un attacco che andava contro ogni rispetto deldegli edifici diplomatici e che non si è più ripetuto. Fino a oggi, con ilisraeliano sul consolato iraniano di. L’attacco dello ‘Stato ebraico‘ è quindi un evento praticamenteeguali nella storia recente. Mai, se non nell’episodio citato della guerra del Kosovo, ...