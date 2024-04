NBA | conto alla rovescia per Philadelphia | Embiid pronto al ritorno

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 aprile 2024) A meno di dieci gare dfine della regular season di NBA, arriva la notizia che può rimescolare le carte in questo sprint finale per quanto riguarda l’ovest; infatti, i76ers sono prossimi a riabbracciare Joel, il centro americano dovrebbe tornare questa settimana contro Oklahoma City, l’ultima apparizione per lui risale al 30 gennaio. La squadra di Nick Nurse si trova all’ottavo posto nella Eastern Conference, in mezzolotta play-in, e con ildel lungo in maglia 21, potrà provare a scalare ancora posizioni in classifica, con già in tasca la qualificazionepost-season. L’assenza diovviamente si è fatta sentire, e non poco, infatti oltre a non poter competere con le altre big ad est, come le stagioni passate, si è proprio ...