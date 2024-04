Napoli | tutto su Conte Ma lui nicchia | è cercato da altri due club

Napoli, De Laurentiis in forcing su Conte: chiamate continue, stipendio top e mercato condiviso - Aurelio De Laurentiis non vuole ripetere gli errori compiuti la scorsa estate e per il Napoli 2024/2025, probabilmente il primo che da 10 anni a questa parte potrebbe.calciomercato

Napoli sogna Conte: De Laurentiis pronto a tutto, ma il tecnico non è ancora convinto - Il Napoli ha la liquidità per puntare a giocatori importanti ... che già in autunno era disposto ad accontentare Antonio in tutto: se vai a bussare alla porta di un allenatore top, sai che devi ...gazzetta

Napoli, rivoluzione totale: De Laurentiis chiama Conte. Il piano B è clamoroso - L’attuale coach Calzona non dovrebbe essere confermato per la prossima stagione, anche perché non ha fatto meglio dei suoi predecessori: per lui soltanto due vittorie in 8 partite, con due sconfitte, ...tuttosport