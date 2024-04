Napoli | Spalletti scoprì un “fenomeno” durante il suo ingresso nel club

(Di martedì 2 aprile 2024) Quando Lucianofece il suoal, aveva una visione chiara della squadra azzurra, una rosa che conteneva talenti di prim’ordine, tra cui spiccava Victor Osimhen. La squadra era pronta, mancava solo la spinta giusta per prendere il volo. In quel momento, però, il giovane nigeriano non godeva ancora della fama mondiale che L'articolo

Fabio Cannavaro critica duramente l’atteggiamento remissivo del Napoli dopo il ko contro l’Atalanta, sottolineando come Spalletti non avrebbe permesso un simile calo mentale. Fabio Cannavaro non ... (napolipiu)

Cannavaro: "Napoli rassegnato, Spalletti li avrebbe fatti a pezzi. Ho tre giocatori imbambolati" - Spalletti ha chiesto l'anno sabbatico ... E devo dire: ha ragione lui, vedo molto di Lippi nel suo modo di fare". Cosa l'ha colpita del Napoli di sabato "C'erano tre marce di differenza: ci sono ...areanapoli

Napoli, è già futuro: Italiano sorpassa Conte per la panchina. Per il direttore sportivo in pole Tare, ma si sonda anche Massara - Ciak, si ricostruisce. E bisogna anche fare in fretta. Aurelio De Laurentiis non può più attendere: il 3-0 contro l’Atalanta ha certificato il fallimento che è stato proprio il presidente ad avallare ...napoli.repubblica

Spalletti a De Laurentiis: "Prendi lui come mio successore". Il retroscena - L'ex tecnico del Napoli consigliò ad Aurelio De Laurentiis su quale allenatore puntare dopo il suo addio. Luciano Spalletti al termine della scorsa stagione ha deciso di lasciare il Napoli, il tecnico ...areanapoli