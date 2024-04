Napoli | non solo Manna | crolla la quota del nuovo allenatore

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 aprile 2024) Giornata di grandi novità in casa: il presidente Aurelio De Laurentiis ha raggiunto l’accordo con Giovanniper il ruolo di direttore sportivo per la prossima stagione. Il numero uno azzurro è pronto ad una vera e propria rivoluzione dopo il rendimento deludente della stagione in corso e ha deciso di bussare in casa Juventus con l’arrivo di un dirigente di assoluta garanzia. E’ praticamente certo anche un cambio in panchina con le possibilità di conferma per Calzona ridotte al lumicino. La pista Antonio Conte si preannuncia in salita per le richieste economiche e di organico dell’ex Ct della Nazionale. Come già anticipato, il nome in pole è quello di Vincenzo Italiano della Fiorentina. Foto di Hugo Delgado / AnsalaAnche i bookmakers si sono sbilanciati sul nome del sostituto di Calzona. Nelle ...