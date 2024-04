Napoli | le voci su Italiano Intanto Calzona e Kvara…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024), terminare la stagione con dignità. Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna de Il Mattino. “Aurelio De Laurentiis e Francescosi sono sentiti in queste ore per gettare le basi di questo rush finale di campionato. Non bisognerà avere innanzitutto un tracollo, ma provare a fare il massimo dei punti per provare a qualificarsi per una coppa europea. Contro il Monza è uno scontro diretto in tal senso per la Conference League”. Per quanto riguarda il prossimo allenatore del… L’edizione odierna di Repubblica scrive che il favorito per la panchina derlè l’attuale tecnico della Fiorentina. “Stavolta il copione è diverso:lascerà la viola al termine di questa stagione sperando magari di concludere il suo ciclo con un trofeo (nel mirino ci sono di nuovo la ...