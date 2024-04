Napoli | la stellina Sudakov voleva già venire a gennaio | l’indiscrezione

(Di martedì 2 aprile 2024) Il talentuoso centrocampista ucraino Georgiyavrebbe spinto per il trasferimento algià a. Notizie calcio– Ilha già individuato uno dei possibili rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Si tratta di Georgiy, talentuoso centrocampista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, stella nascente del calcio ucraino. Il retroscena diSecondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il 21enne avrebbe già provato a forzare il trasferimento in azzurro nella sessione invernale di mercato. Il quotidiano sportivo svela un curioso retroscena su. La trattativa con lo Shakhtar De Laurentiis avrebbe avanzato un’offerta da 40 milioni allo Shakhtar per acquistare il gioiellino già a ...

AstraDoc accoglie a Napoli Luciana Castellina e Giovanni Piperno in una serata speciale con il film “16 millimetri alla rivoluzione” : venerdì 22 marzo al Cinema Astra di via Mezzocannone A Napoli ... (puntomagazine)

Milan, nuovi contatti per la stellina Ouédraogo: clausola attiva, i dettagli - Il Milan non ha mollato la presa su Ouèdraogo. La politica del club rossonero resta piuttosto chiara: scovare i giovani talenti in giro per il mondo grazie alle.calciomercato

Sudakov voleva venire a Napoli già a gennaio. Il retroscena di mercato - Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il nome del talento ucraino sarebbe in cima alla lista del Napoli per il centrocampo.areanapoli

Eurolega, Milano affonda in Lituania, play-in lontanissimo - Quello contro lo Zalgiris di coach Trinchieri è il 18° ko stagionale in Europa per l’Armani: è quasi finita ...repubblica