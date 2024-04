Napoli | la ricostruzione non sarà indolore

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 2 aprile 2024) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 30° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2023-24 Fuori da tutto. Azzurri in ginocchio per solidarizzare con Jesus. Ed è questa l’immagine migliore dei partenopei. Piace talmente tanto anche ai giovanotti, che decidono di non muoversi da lì per tutto il resto della gara. Fuori da tutto. Seconda facile previsione confermata. L’altra era quella a proposito del caso Acerbi. La sentenza che lo assolve è un magistrale esempio di ipocrisia e di arroganza del potere. Sintesi della motivazione: “Il negro ha frainteso”. L’Italia si conferma un paese irrecuperabile. Ai primi posti, e in buona compagnia, in Europa a difesa del razzismo. Prima incontrastata per corruzione ed elusione delle leggi. La partita mai in discussione. Bastano due minuti, esattamente centoventi secondi, per capire come sarebbe finita. La Dea gioca a memoria. Ilin confusione ...