Napoli | il colpo di ADL non sarà Manna | Tutto sul piano segreto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 2 aprile 2024) Aurelio De Laurentiis starebbe lavorando in granper regalare aldue grandi colpi: l’ingaggio di Antonio Conte come allenatore e un attaccante top per sostituire Osimhen. Mentre le voci su Giovannicome nuovo direttore sportivo delsi fanno sempre più insistenti, Aurelio De Laurentiis sarebbe segretamente al lavoro per piazzare altri due clamorosi colpi di mercato in vista della prossima stagione. Il sogno Conte si fa realtà? Secondo le indiscrezioni raccolte da Kiss Kiss, il presidente starebbe corteggiando assiduamente Antonio Conte per affidargli la panchina azzurra. Contatti “continui e pressanti” quelli del patron che avrebbe già incassato il gradimento dell’ex allenatore di Juve e Inter. Il dopo Osimhen Ma non è. De Laurentiis sarebbe ...