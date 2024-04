Napoli | gli ultimi aggiornamenti sul futuro d s

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Ilds del? Di seguito gli. L’edizione online del Corriere dello Sport riporta che De Laurentiis avrebbe scelto Giovanni Manna della Juventus come nuovo direttore sportivo azzurro. “Ilha scelto l’uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l’anima e il cervello della Next Gen che nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del dt”. Manna ha preso atto dell’interesse del, ma… Mercato, giovani, squadra: De Laurentiis è deciso ad affidare a lui la direzione dell’area tecnico-sportiva azzurra per la prossima stagione. Il progetto prende quota ma nulla è stato ancora formalizzato: Manna ha preso atto dell’interesse ...