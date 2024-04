Napoli | Gautieri | “Degli errori se ne renderà conto la società”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Carmine, ex calciatore die Atalanta, ha parlato ai microfoni di Radio CRC. Nel corso di “Si gonfia la rete” ha rilasciato dichiarazioni sul match di sabato scorso al Maradona, su Calzona e sul possibile allenatore del futuro.su– Atalanta “-Atalanta? Si è vista una partita senza senso. L’Atalanta gioca sempre in questo modo qui, affrontarla è sempre molto difficile. Ilnon riesce a trovare continuità. Giocatori che l’anno scorso hanno fatto la differenza, oggi sono sottotono. Ilnon può giocare in questo modo qui perché mancano tante partite.”su Calzona “Calzona poteva anche essere una scelta giusta, ma nell’organizzazione del campionato per preparare una partita non era il ...