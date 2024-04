Napoli e Lazio | destini quasi paralleli

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 2 aprile 2024) Una ha vinto il campionato, l’altra è arrivata seconda. Oggi sono quelle che hanno meno punti rispetto allo scorso campionato: ila -30, laa -15. Un destinoparallelo per due squadre che hanno presidentiidentici, abituati a decidere da soli anche, e soprattutto, in materie tecniche (leggi campagna acquisti) evidentemente non alla loro portata, senza il filtro di ”professionisti” del settore. Quando A.D.L., dopo la conquista dello scudetto dice che ”questa squadra la può allenare chiunque” dà l’esatta dimensione di come il fenomeno calcio gli sia sfuggito di mano, di come la sua presunzione lo abbia portato a smantellare in pochi mesi il capolavoro che, proprio per le sue pregresse intuizioni, aveva creato. E, quindi, scelte sbagliate di allenatori; campagna acquisti fallimentare ; ...