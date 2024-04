‘Napoli crea’ | oggi la presentazione dell’evento con i maestri artigiani ambasciatori del Made in Italy nel mondo

(Di martedì 2 aprile 2024), alle 12:30, nella Sala Giunta del Comune di Napoli si terrà lain programma il 15 aprile in occasione della Giornata nazionale delin. La ricorrenza è istituita a livello nazionale dal ministero delle Imprese e delinper promuovere il lavoro deiche sono glidelle nostre eccellenze nel. L’idea di celebrare la Giornata nazionale delinanche nella città partenopea – custode di una forte tradizione artigianale che va dalla sartoria alle ceramiche, dai presepi ai gioielli – è dell’associazione Le mani di Napoli che ha ...

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato Inn conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata al Maradona contro il Napoli Le parole di Allegri Juve in emergenza stasera: «Non eravamo ... (ilnapolista)

L’associazione “Le Mani di Napoli ” aderisce alla Giornata nazionale del Made in Italy indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy . Grazie ad un ricco programma previsto il prossimo 15 ... (ildenaro)

Barbecue di Pasquetta, 3 ricoveri nella Terapia intensiva grandi ustionati del Cardarelli: il più giovane ha 18 anni - Sono tre i ricoverati nella Terapia Intensiva Grandi Ustionati del Cardarelli per lesioni causate dalla combustione di alcol usato per appiccare il barbecue.napoli.repubblica

Le linea verde prevarrà nella costruzione del nuovo Napoli. Ecco i primi due nella lista per la spesa estiva - Il primo intervento, ovviamente, riguarderà l’attacco, ma il mercato del Napoli oscillerà in tutti i reparti. A cominciare dalla porta: rientrerà alla base Elia Caprile, 22 anni, attualmente in presti ...ilnapolionline

Sudakov voleva venire a Napoli già a gennaio. Il retroscena di mercato - Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il nome del talento ucraino sarebbe in cima alla lista del Napoli per il centrocampo.areanapoli