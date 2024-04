Napoli | Calzona scuote la squadra | “Servono orgoglio e dignità nelle ultime gare”

(Di martedì 2 aprile 2024) Dopo il ko con l’Atalanta, l’allenatoreha convocato i giocatori delper una seduta video e un duro confronto. L’obiettivo è finire con onore. Notizie calcio– Il pesante 3-0 subito in casa contro l’Atalanta ha inevitabilmente scosso l’ambiente. Una sconfitta che ha certificato l’addio alle speranze Champions e imposto una decisa reazione da parte di Francesco. L’analisi video Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, nel giorno di Pasquetta il tecnico ha convocato i suoi giocatori per una sessione di allenamento partita proprio da un’approfondita analisi degli errori commessi contro la Dea e nel corso dell’intera stagione. Mezz’ora di video per smontare e ricostruire. Il confronto diretto Ma non solo studio.ha anche affrontato la ...

